Любитель животных спас бездомную кошку и погиб

Любитель животных из тайваньского города Тайнань спас раненую бездомную кошку и погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Вечером в воскресенье, 29 ноября, 32-летний Чиу (Chiu), предположительно, узнал о том, что бездомная кошка получила травму в горной местности округа Наньси. Он поехал туда, чтобы забрать животное и доставить его в ветеринарную клинику.

Когда мужчина вместе с кошкой возвращался в город, он не справился с управлением и врезался в ограждение моста. Машина загорелась.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание, но водителя спасти не удалось. Полицейские не обнаружили тормозного следа, но предполагают, что ДТП могло произойти из-за того, что Чиу плохо знал эту местность и не успел затормозить, когда подъезжал к мосту.

Спасенная кошка не пострадала в результате происшествия. Семья погибшего забрала ее себе.

Ранее сообщалось, что пожилой житель индийского города Ченнай, штат Тамилнад, вытащил кота из девятиметрового колодца, упал и был спасен собаками. Те подняли шум и оповестили домочадцев о произошедшем.