В российском городе устроили концерт в поддержку смертельно больного кота

В Санкт-Петербурге устроили концерт в поддержку кота Снитча, который заболел смертельной мутацией коронавируса. На фоне болезни у животного обнаружили инфекционный перитонит, лечение от которого оценили в непосильную для хозяев мейн-куна сумму. Об этом сообщает Пятый канал.

Владельцы кота рассказали, что болезнь обнаружилась после первой прививки. «Спустя три дня после того как мы его привили, он начал странно дышать, у него начался отек легких, и мы выяснили, что существует такая болезнь», — вспомнил хозяин животного, Артем Курсов.

В итоге врачи назначили трехмесячному котенку 84 прививки, общая сумма которых составляет 330 тысяч рублей. Чтобы собрать эти деньги, молодые люди открыли сбор в соцсетях и провели концерт в поддержку животного. Они подчеркнули, что таким образом хотели не только собрать средства на лечение, но и рассказать людям об опасном заболевании.

В декабре сообщалось, что коронавирус впервые выявили у снежного барса. Это произошло в зоопарке Кентукки. Работники предполагают, что источником инфекции стал один из сотрудников, который перенес болезнь бессимптомно.