Лысый кот с дырами вместо глаз перенес инсульт и стал интернет-сенсацией

Безглазый сфинкс по кличке Джаспер обзавелся аккаунтом в Instagram и стал интернет-сенсацией. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Хозяйка Джаспера Келли забрала его из приюта, когда тому было два года. Вскоре питомец заболел ринотрахеитом (кошачьим герпесом) и начал страдать от слезливости глаз. В ноябре 2013 года обострение болезни привело к язве роговицы правого глаза, который пришлось удалить. Через несколько лет та же учесть постигла его левый глаз.

В апреле прошлого года сфинкс, оставшийся с двумя дырами вместо глаз, перенес инсульт. «Он неплохо справляется, — рассказывает Келли о том, как Джаспер живет без глаз. — В первый день после ветклиники он карабкался по дивану, залезал мне на плечи и другие поверхности, чтобы изучить пространство. Было любопытно за ним наблюдать».

Вопреки опасениям окружающих, у Джаспера достойный уровень жизни. Келли регулярно возит питомца в ветеринарную клинику и проверяет его здоровье. «Как бы странно это ни звучало, у него все отлично. Он счастливый кот», — подчеркивает хозяйка.

Чтобы Джасперу не было одиноко, Келли взяла из приюта еще двух котов, один из которых тоже слепой. По ее словам, питомцы быстро сдружились. Она создала страницу в Instagram, где делится фотографиями своих котов. За уникальными питомцами наблюдает более 83 тысяч пользователей. Подписчики умиляются их внешности и посвящают им картины.

Ранее пользователей Instagram очаровал уличный рыжий кот по кличке Брюс Уиллис, который за год с того момента, как обрел хозяйку, из самого грустного стал самым счастливым. За жизнью питомца следит более 93 тысяч подписчиков.