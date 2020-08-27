Грустный кот Брюс Уиллис обрел хозяйку и стал самым счастливым

Пользователей сети очаровал уличный рыжий кот по кличке Брюс Уиллис, который за год с того момента, как обрел хозяйку, из самого грустного стал самым счастливым. Об этой истории рассказывает издание The Mirror.

Рыжий семилетний кот много лет прожил на улице, прежде чем оказался в приюте в Миннесоте (США). На сайте учреждения на него обратила внимание любительница кошек Сандра. Когда в течение месяца кота никто не взял из приюта, она поняла, что это знак, и забрала Брюса Уиллиса к себе. «Было что-то в его выражении лица, от чего мне захотелось плакать», — вспоминает Сандра.

В социальных сетях девушка показывает, как новый питомец изменился за год жизни у нее. Когда Сандра увидела Брюса Уиллиса в приюте, на его теле были шрамы, зубы сколоты, травмирован глаз, также он страдал от проблем с иммунной системой. Судя по выражению его лица, кот был самым грустным в мире. Но за год жизни с Сандрой он преобразился, в частности, его шерсть приобрела яркий окрас.

«Прошел год с тех пор, как я его удочерила, и он самый счастливый кот, которого я знаю», — пишет в социальных сетях девушка. Она даже завела для него страницу в Instagram, где публикует фотографии и рассказывает о жизни своего нового питомца. За жизнью Брюса Уиллиса следит более 93 тысяч подписчиков.