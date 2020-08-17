Бродячий кот стал талисманом полицейского участка в итальянском Турине. Зверь жил неподалеку, и однажды стражи порядка пригласили его в гости. В результате кот остался жить в офисе полиции, пишет газета La Stampa.

Распорядок дня кота по кличке Феликс уже выучил весь участок. В 10:30 он появляется в офисе и сразу идет к шкафчику, где полицейские хранят его еду. После обеда Феликс мурчит в знак благодарности, а потом идет гулять или отдыхать.

По словам самих правоохранителей, они уже прошли тест на доверие Феликса. Бродячий кот уже принимает их за своих и даже разрешает себя гладить.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке полицейские посадили в тюрьму кота-наркокурьера. Когда его поймали, к шее животного был привязан маленький пластиковый пакет с двумя граммами героина, двумя сим-картами и картой памяти. Однако уже на следующий день коту удалось сбежать.