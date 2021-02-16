Стало известно о массовых отравлениях собак в центре популярного курорта России

Жители популярного российского курорта сообщили о массовых отравлениях собак в центре города. Об этом стало известно из публикации в Instagram-аккаунте местной жительницы, помогающей животным.

На нескольких роликах, размещенных в сети, видно, как бездомные псы бьются в конвульсиях на улицах Адлера. При этом прохожие снимают собак на видео и обсуждают случившееся.

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По мнению автора публикации, город таким образом начали «зачищать к сезону». «Почему на это все должны смотреть люди, дети? Это город-курорт или город живодеров? Это массовое убийство животных, прилюдно», — написала она.

Кроме того, девушка призвала подписчиков распространить информацию о произошедшем в социальных сетях, а также привлечь внимание общественности к этой проблеме.

В феврале стало известно, что в России впервые будут судить чиновника по возбужденному против него уголовному делу после нападения и причинения смерти бродячими собаками. По версии следствия, его недобросовестное и небрежное отношение привело к бесконтрольному росту численности бродячих собак на территории Красноярска.