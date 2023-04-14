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05:15, 14 апреля 2023Среда обитания

Участник известной музыкальной группы купил дом в США

Участник группы 5 Seconds of Summer Калум Худ купил дом в Лос-Анджелесе за $2,1 млн
Калум Худ

Калум Худ. Фото: Imgagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Участник известной поп-группы 5 Seconds of Summer Калум Худ купил дом в США. Австралийский музыкант заплатил за особняк в жилом районе Лос-Анджелеса Энсино 2,1 миллиона долларов (около 171,6 миллиона рублей), передает Dirt.

Дом был построен в 1950-х годах, его площадь составляет более 232 квадратных метров. Внутри жилья три спальни и столько же ванных, из дополняют две гостиные, одна из которых соединена со столовой. Интерьер отличается светлыми тонами, деревянными полами, высокими потолками, а также наличием широких окон и французских дверей.

Помимо основного здания, на участке имеются бассейн, SPA-зона и дополнительная жилая постройка с отдельным входом, спальней, ванной и кухней. Рядом с бассейном есть терраса и шезлонгами.

Ранее в апреле новое жилье приобрел американский актер Райан Рейнольдс. Звезда фильма «Дэдпул» купил дом в уэльской деревне Марфорд после того, как стал владельцем местного футбольного клуба. Рейнольдс отдал за особняк с четырьмя спальнями 1,5 миллиона фунтов стерлингов (152,1 миллиона рублей).

Александра Качан
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