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04:00, 11 апреля 2023Среда обитания

Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне

Американский актер Райан Рейнольдс купил дом в деревне в Уэльсе за 1,5 миллиона фунтов

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Американский актер Райан Рейнольдс купил дом в уэльской деревне Марфорд после того, как приобрел местный футбольный клуб. Об этом сообщает издание The Sun.

Деревня Марфорд, где расположен приобретенный объект, находится недалеко от города Рексем, «на самой шикарной улице» Марфорда. Рейнольдс отдал за покупку дома 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 152,1 миллиона рублей). В нем есть четыре спальни, однако о других особенностях обустройства постройки, а также об ее интерьере ничего не известно.

Новость о покупке знаменитым актером дома вызвала большое оживление среди местных жителей, у которых прежде не было соседей из числа голливудских звезд. Кроме недавно приобретенного объекта Рейнольдс владеет домом в Нью-Йорке за 5,32 миллиона долларов (приблизительно 434,4 миллиона рублей).

В марте стало известно о том, что американский актер Скотт Байо, известный по роли Чачи Аркола в ситкоме «Счастливые дни», решил избавиться от дома в США. Артист и его бывшая жена Рене Байо выставили особняк в Лос-Анджелесе на продажу за 3,85 миллиона долларов (примерно 297,4 миллиона рублей).

Полина Кислицына
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