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17:19, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Артемовске ликвидировали офицера Главного управления разведки МО Украины

Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» ликвидировала в Артемовске офицера ГУР МО Украины Курсова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) подразделениями ЧВК «Вагнер» ликвидирован офицер Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Виталий Курсов. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«В боевых действиях Курсов участвовал с 2014 года, считался ветераном так называемой АТО. Уничтожен 7 апреля в Артемовске бойцами "Вагнера"», — рассказал военкор.

Ранее в сети появилось видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер» в ходе перестрелки в Артемовске. На записи можно увидеть, как российский военный выглядывает из укрытия, и в его каску попадает пуля. Затем боец отходит к сослуживцам.

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Алевтина Запольская
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