В Артемовске ликвидировали офицера Главного управления разведки МО Украины

Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» ликвидировала в Артемовске офицера ГУР МО Украины Курсова

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) подразделениями ЧВК «Вагнер» ликвидирован офицер Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Виталий Курсов. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«В боевых действиях Курсов участвовал с 2014 года, считался ветераном так называемой АТО. Уничтожен 7 апреля в Артемовске бойцами "Вагнера"», — рассказал военкор.

Ранее в сети появилось видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер» в ходе перестрелки в Артемовске. На записи можно увидеть, как российский военный выглядывает из укрытия, и в его каску попадает пуля. Затем боец отходит к сослуживцам.