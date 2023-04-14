Появилось видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»

РИА Новости опубликовало видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер» в Артемовске

В сети появилось видео попадания пули в каску бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе перестрелки в Артемовске (украинское название — Бахмут). Кадры опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На записи можно увидеть, как российский военный выглядывает из укрытия и в его каску попадает пуля. Затем боец отходит к сослуживцам. В результате пуля не пробила каску военнослужащего, и он остался невредим. Голос за кадром называет военного «счастливым человеком».

Ранее Минобороны России сообщило, что отряды «Вагнера» при поддержке российских десантников продолжают бои за Артемовск. По данным ведомства, вагнеровцы ведут интенсивные боевые действия по овладению кварталами в западных районах города. Там же подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оказывают им поддержку и пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлять в Артемовск боеприпасы и вводить резервы.

