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15:49, 14 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 14 апреля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 14 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Согласно сообщению официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 550 военнослужащих убитыми. Самые серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении — там украинские войска лишились сразу 340 солдат. По словам Конашенкова «штурмовые отряды "Вагнер"» при поддержке российских десантников продолжают бои за Артемовск (украинское название — Бахмут).

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Кроме потерь в живой силе ВСУ лишились и нескольких единиц техники — самоходных гаубиц Д-20 и Д-30, самоходной артиллерийской установки «Акация», а также боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

Согласно обновленным данным российского оборонного ведомства по состоянию на 14 апреля, с начала ведения боевых действий российские войска уничтожили 407 самолетов, 228 вертолетов, 3753 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8672 танка и других боевых бронированных машин, 1084 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4584 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9504 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Марк Леонов
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