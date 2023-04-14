Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 14 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 340 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении до 340 бойцов ВСУ на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

За минувшие сутки Украина на донецком направлении потеряла до 340 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали вести интенсивные боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска (украинское название города — Бахмут). Там же подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оказывает им поддержку и пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлять в город боеприпасы и вводить резервы.

В Артемовске Южная группировка войск совершила 14 вылетов самолетов, а также выполнила 62 огневые задачи. На одном направлении боевых действий за сутки Украина потеряла два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Днем ранее, 13 апреля, оборонное ведомство отчитывалось, что «Вагнер» на донецком направлении продолжают интенсивные боевые действия по вытеснению ВСУ из центральных кварталов Артемовска.

Сражение за Артемовск продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные пресекли действия пяти групп украинских диверсантов
Массовая драка досками на стройке группы «ПИК» в Москве попала на видео
Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для граждан России и Белоруссии
Россиян предупредили о мошенничестве с помощью имитации голоса
Литва выразила Белоруссии протест в связи с нарушением границы
Актер Мэттью Макконахи заявил о возможном родстве с Вуди Харрельсоном
Бывшая солистка «Серебра» появилась на публике в прозрачном наряде
В документах Пентагона сказано о военном присутствии НАТО на Украине
Подмосковный депутат на дороге сломал нос отцу топ-менеджера Россельхозбанка
В Подмосковье мужчина умер на первом свидании после трехлетней переписки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.