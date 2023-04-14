Минобороны заявило об уничтожении до 340 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении до 340 бойцов ВСУ на донецком направлении

За минувшие сутки Украина на донецком направлении потеряла до 340 военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали вести интенсивные боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска (украинское название города — Бахмут). Там же подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) оказывает им поддержку и пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставлять в город боеприпасы и вводить резервы.

В Артемовске Южная группировка войск совершила 14 вылетов самолетов, а также выполнила 62 огневые задачи. На одном направлении боевых действий за сутки Украина потеряла два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Днем ранее, 13 апреля, оборонное ведомство отчитывалось, что «Вагнер» на донецком направлении продолжают интенсивные боевые действия по вытеснению ВСУ из центральных кварталов Артемовска.

Сражение за Артемовск продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.