Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске

Минобороны заявило, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вытеснять ВСУ из Артемовска

Штурмовые отряды «Вагнер» на донецком направлении продолжают интенсивные боевые действия по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) из центральных кварталов Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, для этого Воздушно-десантные войска (ВДВ) на флангах поддерживают штурмовые отряды и блокируют переброску резервов ВСУ в Артемовск, а также возможность отступления подразделений украинской армии из города.

В районе Артемовска за минувшие сутки самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили 12 вылетов самолетов, ракетные войска и артиллерийские группировки выполнили 57 огневых задач.

Российские силы из подразделений Южной группировки войск на донецком направлении за минувшие сутки нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Калиновки, Николаевки и Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Украина потеряла до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Днем ранее, 12 апреля, Минобороны России отчиталось, что штурмовые отряды «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска, подчеркнув, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах штурмовых отрядов «Вагнера».

Сражение за город продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.