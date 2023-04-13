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14:28, 13 апреля 2023Россия

Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске

Минобороны заявило, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вытеснять ВСУ из Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовые отряды «Вагнер» на донецком направлении продолжают интенсивные боевые действия по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) из центральных кварталов Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, для этого Воздушно-десантные войска (ВДВ) на флангах поддерживают штурмовые отряды и блокируют переброску резервов ВСУ в Артемовск, а также возможность отступления подразделений украинской армии из города.

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В районе Артемовска за минувшие сутки самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили 12 вылетов самолетов, ракетные войска и артиллерийские группировки выполнили 57 огневых задач.

Российские силы из подразделений Южной группировки войск на донецком направлении за минувшие сутки нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Калиновки, Николаевки и Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР). Украина потеряла до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Днем ранее, 12 апреля, Минобороны России отчиталось, что штурмовые отряды «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска, подчеркнув, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах штурмовых отрядов «Вагнера».

Сражение за город продолжается уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Анастасия Шейкина
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