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14:16, 12 апреля 2023Россия

Штурмовые отряды «Вагнера» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска

Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска. Об этом в среду, 12 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах штурмовых отрядов «Вагнера».

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка», — говорится в сообщении министерства.

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Кроме того, за сутки российская авиация совершила восемь вылетов самолетов в данный район. Потери противника составили более 245 бойцов Вооруженных сил Украины, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Ранее в Минобороны России заявили, что вагнеровцы занимаются вытеснением противника к западным окраинам Артемовска. Взять под контроль населенный пункт штурмовикам помогают подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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