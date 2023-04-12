Штурмовые отряды «Вагнера» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска

Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска. Об этом в среду, 12 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на флангах штурмовых отрядов «Вагнера».

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, за сутки российская авиация совершила восемь вылетов самолетов в данный район. Потери противника составили более 245 бойцов Вооруженных сил Украины, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Ранее в Минобороны России заявили, что вагнеровцы занимаются вытеснением противника к западным окраинам Артемовска. Взять под контроль населенный пункт штурмовикам помогают подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.