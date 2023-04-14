Стало известно имя покупателя особняка ведущего премии «Грэмми»

Dirt: продюсер Пан Си Хек в 2022 году купил особняк ведущего «Грэмми» Тревора Ноа

Южнокорейский композитор и продюсер Пан Си Хек в 2022 году купил особняк известного комика, ведущего музыкальной премии «Грэмми» Тревора Ноа. Имя нового владельца объекта стало известно Dirt.

Жилье находится в Лос-Анджелесе в престижном районе Бель-Эйр. Продюсер заплатил за дом 26,4 миллиона долларов. Однако изначально Ноа планировал выручить от продажи 29,7 миллиона долларов, но в итоге потерпел убытки. После заключения сделки имя нового владельца не раскрыли. Тогда предполагалось, что им стал один из топ-менеджеров американского подразделения южнокорейского агентства HYBE America. В итоге им и оказался Си Хек.

Дом площадью более тысячи квадратных метров был построен в 2014 году. В нем шесть спален и девять ванных комнат, гостиная, столовая, рабочий кабинет, гардеробная. На участке обустроен бар и бассейн, из которого открывается вид на природу. На крыше особняка есть терраса.

Ранее от своего дома в Бель-Эйр избавился популярный рэпер Tyler, the Creator. Он продал одноэтажный особняк 1965 года постройки за 7,9 миллиона долларов. Он приобрел объект в 2021 году по такой же цене.