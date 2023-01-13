Популярный рэпер избавился от дома в престижном районе Лос-Анджелеса

Tyler, the Creator продал особняк в районе Бель-Эйр за 7,9 миллиона долларов

Популярный рэпер Tyler, the Creator избавился от дома в США. Об этом сообщает Dirt.

Музыкант продал одноэтажный особняк 1965 года постройки, расположенный в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр (Bel Air), за 7,9 миллиона долларов (около 535,3 миллиона рублей). Сам он приобрел объект в 2021 году по такой же цене.

В особняке площадью 541,2 квадратных метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также дополнительный санузел. Кроме того, в нем обустроены гостиная с камином, домашний кинотеатр с библиотекой, тренажерный зал, кухня со столовой, кабинет и две гардеробных. Полы в доме сделаны из травертина, а некоторые стены — из стекла. Из особняка популярного рэпера открывается вид на горы и огни города. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, однако при оформлении также использовались темно-серый и коричневый оттенки. На участке в 0,4 гектара есть зона для отдыха с барбекю и баром, камин, пейзажный бассейн с гидромассажем, а также лужайки с травой.

О продаже особняка в Бель-Эйр Tyler, the Creator стало известно в декабре 2022 года. Изначально музыкант попросил за него семь миллионов долларов, так что предполагалось, что рэпер избавится от дома с убытком.