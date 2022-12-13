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04:00, 13 декабря 2022Среда обитания

Популярный рэпер потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома

Tyler, the Creator выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за семь миллионов долларов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Рэпер Tyler, the Creator выставил на продажу особняк в США. Об этом сообщает Dirt.

За здание 1965 года постройки в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр (Bel Air), музыкант попросил семь миллионов долларов (около 442,1 миллиона рублей). Сам Tyler, the Creator приобрел объект недвижимости в декабре 2021 года за 7,9 миллиона долларов, так что даже если его купят за полную цену, звезда потеряет сотни тысяч долларов. В 1990-х годах в доме проводили капитальный ремонт, в результате которого его расширили и оборудовали еще одной спальней.

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В особняке площадью 541,2 квадратных метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также дополнительный санузел. Кроме того, в нем обустроены гостиная с камином, домашний кинотеатр с библиотекой, тренажерный зал с зеркальными стенами, кухня, а также две гардеробных. Полы в доме сделаны из травертина, а некоторые стены — из стекла. Из особняка популярного рэпера открывается вид на горы. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, однако при оформлении также использовались темно-серый и коричневый оттенки. На участке в 0,4 гектара есть зона для отдыха с барбекю и баром, камин, пейзажный бассейн с гидромассажем, а также лужайки с травой.

В ноябре стало известно о том, что скандальная телеведущая Эллен Дедженерес приобрела особняк в Бель-Эйр. Сумма сделки, которая проводилась вне рынка, составила 29 миллионов долларов.

Полина Кислицына
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