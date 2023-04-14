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11:53, 14 апреля 2023Забота о себе

Специалист по сну назвала пять подходящих для спальни растений

Психолог Кэтрин Холл: для хорошего сна в спальне надо ставить драцены и хлорофитумы

Фото: Thanos Pal / Unsplash

Для хорошего сна в спальне надо ставить горшки с определенными растениями, полагает психолог, специалист по сну Кэтрин Холл. Пять подходящих для этого растений она назвала в беседе с Daily Mirror.

По словам Холл, растения в спальне за счет выработки кислорода понижают уровень гормона стресса кортизола в крови и стабилизируют уровень влажности в комнате, что способствует хорошему сну.

Идеальными растениями для спальни Холл считает эффектные драцены и хлорофитумы. «За хлорофитумом легко ухаживать, его можно нечасто поливать и оставлять под прямыми солнечными лучами», — объяснила она.

Кроме того, продолжила психолог, для спальни подойдет лаванда. «Это красивое растение дает устойчивый, успокаивающий аромат, который помогает расслабиться как только вы заходите в спальню», — утверждает Холл.

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За ароматические свойства похвалила специалист и жасмин. «Жасмин источает прекрасный, сладкий запах, который снижает уровень стресса и тревожности — идеально, чтобы крепко уснуть. Этот цветок еще и очень красив, с изящными зелеными листьями и белыми цветами», — сказала она.

Также Холл порекомендовала украсить спальню растением алоэ вера: по мнению Холл, оно эстетично, неприхотливо и помогает очистить воздух в помещении.

Ранее эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская назвала эффективные способы нормализации сна. По ее словам, чтобы нормализовать сон и улучшить его качество, нужно победить авитаминоз или сделать расслабляющий массаж.

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Александра Лисица
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