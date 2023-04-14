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22:22, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Артемовске бойца ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались

Боец ВСУ рассказал, как в Артемовске его приняли за российского солдата и обрадовались

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командир подразделения воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Воробьев рассказал, как жительница Артемовска (украинское название — Бахмут) приняла его за российского солдата и обрадовалась. Его цитирует РИА Новости.

По словам украинского бойца, он начал общаться с женщиной по-русски, на что она ответила, что очень его ждала. Местная жительница была «довольна и счастлива», пока не поняла, что перед ней солдат ВСУ.

Воробьев пояснил, что в тот момент на его одежде не было эмблем украинской армии.

Ранее в Артемовске подразделения ЧВК «Вагнер» ликвидировали офицера Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Виталия Курсова. «В боевых действиях Курсов участвовал с 2014 года, считался ветераном так называемой АТО. Уничтожен 7 апреля в Артемовске бойцами "Вагнера"», — рассказал военкор.

Марина Совина
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