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13:22, 14 апреля 2023Экономика

Богатейший человек в мире заработал рекордную сумму за день

Глава французского холдинга LVMH Бернар Арно за один день стал богаче на $12,5 млрд

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Состояние главы французского холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно увеличилось до 237,8 миллиарда долларов. Богатейший бизнесмен мира заработал за один день 12,5 миллиарда долларов, говорят данные Forbes Real-Time.

Арно стал богаче благодаря рекордному росту акций LVMH на торгах в Париже. Ранее группа заявила об увеличении выручки на 17 процентов, до 21,06 миллиарда евро. В результате ее бумаги за сутки подорожали до 883 евро за штуку. Французская группа стала первой европейской компанией в топ-10 крупнейших в мире по рыночной капитализации с показателем в 491 миллиард долларов.

Арно обошел основателя Tesla и Space X Илона Маска в рейтинге богатейших людей планеты 4 апреля 2023-го. Суммарное состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году). Французский бизнесмен по итогам кризисного 2022 года стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превысил 200 миллиардов долларов. Для сравнения, лидер прошлогоднего рейтинга Tesla владеет состоянием в 180 миллиардов долларов. Сегодняшний прирост состояния Арно увеличил отрыв от Маска в рейтинге до 49,3 миллиарда долларов.

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В феврале крупнейший в мире производитель предметов роскоши объявил о планах купить группу компаний Richemont. Так Арно решил усилить ювелирный сегмент группы. В случае заключения сделки, миллиардер завладеет такими брендами, как Cartier, Chloé, Montblanc, IWC, A. Lange & Söhne, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget и Vacheron Constantin.

LVMH принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Christian Dior, Guerlain, Hublot, Tiffany & Co, а также марки алкогольных напитков Chandon, Krug, Veuve Clicquot и Hennessy и другие. В 2022 году продажи одежды, обуви и аксессуаров принесли компании 38,6 миллиарда евро, часов и ювелирных украшений — 10,5 миллиарда выручки, за парфюм и косметику — 7,7 миллиарда, а алкоголя — 7 миллиардов.

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Вячеслав Агапов
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