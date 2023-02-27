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15:59, 27 февраля 2023Ценности

Стало известно о планах LVMH купить Richemont

Hypebeast: конгломерат LVMH рассматривает возможность покупки группы компаний Richemont

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Крупнейший в мире производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) рассматривает возможность покупки группы компаний Richemont. О планах конгломерата стало известно журналистам Hypebeast.

Сообщается, что президент LVMH Бернар Арно планирует усилить ювелирный сегмент группы с помощью ювелирного дома Cartier, который входит в Richemont. Отмечается, что в случае заключения сделки, миллиардер также завладеет такими брендами, как Chloé, Montblanc, IWC, A. Lange & Söhne, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget и Vacheron Constantin.

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Однако источники отмечают, что продажа выглядит проблематичной, поскольку контрольным пакетом акций Richemont владеет семья Рупертов во главе с Йоханом Рупертом, который не согласен с потенциальной сделкой.

LVMH принадлежат такие модные бренды, как Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Christian Dior, Guerlain, Hublot, Tiffany & Co, а также марки алкогольных напитков Chandon, Krug, Veuve Clicquot и Hennessy и другие. В 2022 году продажи одежды, обуви и аксессуаров принесли компании наибольшую выручку — 38,6 миллиарда евро. На продажи часов и ювелирных украшений пришлось 10,5 миллиарда выручки, на парфюм и косметику — 7,7 миллиарда, а на алкоголь — 7 миллиардов.

В этом году владелец и глава LVMH французский бизнесмен Бернар Арно вышел на первое место в рейтинге богатейших людей мира после резкого сокращения состояния предыдущего лидера — Илона Маска. По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал Арно и его семьи на сегодняшний день оценивается в 191 миллиард долларов.

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Майя Пономаренко
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