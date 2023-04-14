Умер кинокритик Юрий Богомолов

В возрасте 86 лет скончался советский и российский киновед Юрий Богомолов

Советский и российский киновед, кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов скончался в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщил сын Богомолова, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», — сказал он. Дата и место прощания с кинокритиком не сообщаются.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году он окончил киноведческий факультет ВГИКа. Богомолов работал заведующим отделом культуры в газете «Известия» и был телеобозревателем в «Российской газете». Также кинокритик являлся колумнистом РИА Новости, журналов «Сноб» и The New Times.