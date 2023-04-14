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14:07, 14 апреля 2023Культура

Солиста Backstreet Boys снова обвинили в изнасиловании

Солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании

Фото: Desiree Navarro / WireImage / Getty Images

Американская певица и актриса Мелисса Шуман подала новый иск об изнасиловании против солиста популярного бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера. Об этом сообщает Evening Standard.

«Против певца Backstreet Boys Ника Картера подали иск за якобы сексуальное насилие и нападение», — говорится в материале. В 2017 году Шуман уже обвиняла Картера в сексуальном насилии. Она заявила, что инцидент произошел в 2002-м. По словам артистки, она обратилась тогда в полицию Санта-Моники, но прокуратура отказалась возбуждать дело.

В иске Шуман сказано, что Картер использовал свои «роль, статус и влияние известного певца», чтобы манипулировать и физически эксплуатировать пострадавшую. Утверждается, что певец якобы накачал Шуман наркотиками и изнасиловал в 2003 году, когда ей было 18 лет.

В декабре прошлого года сообщалось, что Ника Картера обвинила в изнасиловании женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом. Женщина по имени Шеннон Рут отметила, что стала жертвой певца в 2001 году, когда ей было 17 лет, а исполнителю — 21.

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Сергей Равин
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