Женщина провела 500 дней в пещере и заявила о нежелании выходить

Reuters: спортсменка из Испании провела 500 дней в пещере в полном одиночестве

Спортсменка-экстремалка из Испании провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров и рассказала о нежелании выходить наружу. Об этом сообщает Reuters.

Уникальный эксперимент провела 50-летняя Беатрис Фламини. По словам ее команды, она установила мировой рекорд по времени, проведенному человеком в пещере в полном одиночестве. За ходом испытания тщательно следили ученые, желающие исследовать возможности разума.

Женщине было 48 лет, когда она спустилась в пещеру 20 ноября 2021 года. В одиночестве под землей она отметила два дня рождения. Фламини рассказала, что это время пролетело очень быстро. «Когда за мной пришли, я спала. Я подумала, что что-то случилось. Я сказала: "Уже? Неужели?" Я даже не дочитала свою книгу», — отметила она.

В пещере женщина занималась физическими упражнениями, рисованием, вязанием шапок и чтением книг. Она прочитала 60 книг и выпила тысячу литров воды. Испанка призналась, что иногда были тяжелые моменты, в частности, когда пещеру наводнили мухи. Команда поддержки спускала ей угощения, такие как авокадо и свежие яйца, а также чистые футболки.

«Я не разговаривала с собой вслух, но вела внутренний диалог и хорошо ладила сама с собой», — пошутила она. Женщина подчеркнула, что необходимо осознавать свои чувства: если вы боитесь, это нормально, но никогда не позволяйте себе паниковать.

Фламини рассказала, что ее команда не должна была связываться с ней ни при каких обстоятельствах, даже в случае смерти кого-то из родственников.

После выхода из пещеры женщина с нетерпением ждет встречи с друзьями, вкусного ужина и долгожданного душа. Она планирует пройти медицинское обследование, чтобы определить влияние эксперимента на ее физическое и психическое состояние. В дальнейшем испанка намерена заняться новыми горными и спелеологическими проектами.

Фламини будет изучать группа психологов, исследователей, спелеологов и тренеров, которые наблюдали за ее физическим и психическим здоровьем. Ее опыт проанализируют ученые.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самое долгое время выживания людей под землей было зафиксировано, когда 33 шахтера провели 69 дней на глубине 688 метров после обвала медно-золотого рудника Сан-Хосе в Чили в 2010 году. Представитель Книги рекордов Гиннесса не смог подтвердить наличие отдельной номинации для времени добровольного нахождения под землей, так что пока неизвестно, побила ли Фламини рекорд.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури группа спелеологов нашла в пещере пропавшую два месяца назад собаку. Животное обнаружили в пещерной системе Мур, имеющей протяженность около 35 километров.

