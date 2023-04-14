Боррель высказался о подъеме Китая

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об отсутствии беспокойства из-за подъема Китая

Евросоюз (ЕС) не пугает подъем Китая, заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге.

«Мы не боимся подъема Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — написал он. Политик также призвал Пекин взять на себя ответственность за мир и безопасность, подчеркнув, что международному сообществу необходимо урегулировать последствия пандемии коронавируса и решить проблему изменения климата.

Боррель добавил, что между Пекином и ЕС образовался дисбаланс, несмотря на прочность их экономических отношений. Он отметил готовность стран-членов объединения при необходимости принять меры для защиты от несправедливых действий. «Мы по-прежнему принципиально привержены политике "одного Китая". Мы не видим причин ставить ее под сомнение... Однако любые попытки изменить статус-кво с помощью силы будут неприемлемы», — указал политик.

Ранее Боррель сообщил, что ему пришлось отложить визит в Китай из-за положительного теста на COVID-19. При этом он рассказал, что чувствует себя хорошо и никаких внешних проявлений коронавируса у него не наблюдается.