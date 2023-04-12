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14:19, 12 апреля 2023Мир

Боррель отложил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус

Глава дипломатии ЕС Боррель сдал положительный тест на COVID-19 и отложил визит в Китай

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сдал положительный тест на COVID-19 и принял решение отложить визит в Китай. Об изменении планов и своем самочувствии дипломат сообщил в Twitter.

«К сожалению, вынужден отложить свой визит в Китай», — поделился он новостью с подписчиками.

При этом Боррель подчеркнул, что чувствует себя хорошо и никаких внешних проявлений коронавируса у него не наблюдается.

О своих планах отправиться в Китай вслед за премьер-министром Испании Педро Санчесом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном Боррель объявил в начале апреля.

Ранее стало известно, что главу Евросовета Шарля Мишеля обвинили в излишних тратах на зарубежные поездки. Отмечалось, что после снятия антиковидных ограничений Мишель много путешествовал в разные города, включая Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доху и Токио. По данным издания Soir, в следующем году траты Мишеля на поездки вырастут еще на 27,5 процента и достигнут 2,6 миллиона евро.

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Варвара Кошечкина
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