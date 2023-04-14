Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:30, 14 апреля 2023Среда обитания

В США продадут дом из известного фильма ужасов

В Калифорнии выставили на продажу дом из фильма ужасов «Кристина» 1983 года

Кадр: фильм «Кристина» / Columbia Pictures

В США выставили на продажу дом, в котором жил герой Кита Гордона из известного фильма ужасов «Кристина» 1983 года. За объект попросили почти три миллиона долларов, сообщает Dirt.

Дом находится в калифорнийском городе Саут-Пасадина. Впервые на рынке он появился более 20 лет назад. В последний раз его продавали в 1997 году за 480 тысяч долларов. Теперь за него попросили 2,8 миллиона.

Площадь дома, построенного в 1949 году, достигает 187 квадратных метров. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, гостиная с камином, рабочий кабинет и кухня с мраморной столешницей. На участке оборудован бассейн с зоной отдыха и баром. Особенностью служит черепичный фасад.

В декабре 2022 года дом, который появлялся в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела», нашел нового владельца. Недвижимость в городе Ром американского штата Джорджия продали на 100 тысяч долларов дороже, чем планировали.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Поставленные Германией танки заметили под Херсоном. Первый Leopard утопили в болоте
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Российские разведчики уничтожили пункт ВСУ в районе Угледара
Россиянка отдохнула в Турции за 25 тысяч рублей и развеяла миф о дешевых отелях
В США продадут дом из известного фильма ужасов
Российские военные нашли дешевый способ защиты от украинских авиабомб
Участник известной музыкальной группы купил дом в США
Боррель высказался о подъеме Китая
Власти Конго захотели ввести платежную систему «Мир»
Порномодель устроила съемки на пляже и едва не погибла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.