Дом из сериала «Очень странные дела» продали неизвестному

Дом из сериала «Очень странные дела» продали за 1,6 миллиона долларов неизвестному

Дом, который появлялся в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела», нашел нового владельца. Недвижимость в городе Ром американского штата Джорджия продали на 100 тысяч долларов дороже, чем планировали, пишет The New York Post.

Имя нового владельца неизвестно. Уточняется, что он заплатил за особняк 1,6 миллиона долларов, хотя изначально его выставляли на продажу за 1,5 миллиона долларов. При этом предыдущий собственник в 2019 году приобрел этот дом за 350 тысяч долларов — столь резкое подорожание объясняется проведенным в доме ремонтом и появлением в популярном сериале.

Особняк площадью 557 квадратных метров был построен 140 лет назад. В доме семь спален и пять ванных комнат. В помещениях сохранены аутентичные окна, постелены деревянные полы, а в отделке использованы многослойные молдинги. По словам риелторов, особняк обставлен нестандартной мебелью, а в одной из ванных комнат установлен чугунный писсуар. На участке также есть гостевой домик в готическом стиле с кухней и несколькими спальнями.

Ранее в США продали дом из культового фильма Стивена Спилберга «Балбесы». Новый собственник заплатил за недвижимость 1,65 миллиона долларов. Здание находится в прибрежном городе Астория. В фильме в этом доме жил один из главных героев Майки Уолш. Площадь двухэтажного дома составляет почти 186 квадратных метров. Внутри четыре спальни, одна из которых находится на чердаке.