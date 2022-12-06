Дом из фильма «Балбесы» продали фанату за $1,65 миллиона

В США продали дом из культового фильма Стивена Спилберга «Балбесы». Новый собственник заплатил за недвижимость 1,65 миллиона долларов (около 104 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Объект купили спустя неделю после того, как появилось объявление о продаже. Здание находится в прибрежном городе Астория. В фильме в этом доме жил один из главных героев Майки Уолш. Покупатель пожелал остаться неизвестным, пока сделка не будет закрыта, однако признался, что является большим поклонником картины.

Площадь двухэтажного дома составляет почти 186 квадратных метра. Внутри него четыре спальни, одна из которых находится на чердаке, где герои фильма обнаружили карту сокровищ. Новый владелец добавил, что после переезда хотел бы воссоздать забавный механизм, с помощью которого Майки и его друзья открывали входные ворота.

В ноябре в США предложили приобрести дом, который появлялся в голливудских фильмах «Мачеха» и «Охотник за головами». Объект оценивается в 3,75 миллиона долларов, он расположен в деревне Наяк в пригороде Нью-Йорка.