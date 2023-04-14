Предсказавший кризис 2008 года экономист предрек США коллапс

Экономист Рубини, предсказавший кризис 2008 года, спрогнозировал кредитный коллапс в США

Соединенные Штаты приближаются к кредитному коллапсу, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший наступление кризиса 2008 года. Об этом он сообщил в интервью Fox Business.

«США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию», — считает экономист. По его мнению, ситуацию ухудшают региональные банки, выдавая кредиты по ипотеке коммерческой недвижимости и бизнесу, в том числе малым и средним предприятиям.

Рубини пояснил, что после разорения Silicon Valley Bank (SVB) банки меньшего масштаба усложнят процесс получения кредитов, что приведет к началу кредитного кризиса. «Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше», — отметил он.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Он находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов. В прошлом году SVB оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.