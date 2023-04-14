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18:12, 14 апреля 2023Ценности

Стиль пастушки стал новым трендом у девушек в 2023 году

Стиль пастушки, который подразумевает ковбойские сапоги, стал новым трендом в 2023 году

Фото: Dushawn Jovic / Unsplash

Предметы гардероба в ковбойском стиле стали новым актуальным трендом у девушек в 2023 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о так называемом стиле пастушки, который подразумевает наличие в образе шляпы, кардигана, ремня с широкой пряжкой, джинсового комбинезона или шелкового платья в сочетании с казаками или ковбойскими сапогами. Отмечается, что хештег coastal cowgirl, под которым блогерши демонстрируют свои наряды, набрал в TikTok более миллиона просмотров.

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Журналисты связывают популярность упомянутого тренда с приближением лета и со скорым началом различных музыкальных фестивалей, на которых, как правило, гости появляются в подобных нарядах. Кроме того, вещи в стиле вестерн демонстрировались на прошедших показах модных брендов, среди которых — Stella McCartney, Philipp Plein и другие марки.

В марте также сообщалось, что меховые тапки стали трендом у знаменитостей в 2023 году. Выяснилось, что обувь из овечьей шерсти, которая представлена в ассортименте американского бренда Ugg в различных расцветках, обрела популярность среди именитых личностей.

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Майя Пономаренко
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