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18:44, 2 марта 2023Ценности

Меховые тапки стали трендом у знаменитостей в 2023 году

Меховые тапки американского бренда стали трендом у знаменитостей в 2023 году

Фото: Jason Yoder / Unsplash

Меховые тапки стали популярными у знаменитостей в 2023 году. Соответствующий материал публикует издание Page Six.

Речь идет об обуви из овечьей шерсти, представленной в ассортименте американского бренда Ugg в различных расцветках. Отмечается, что стоимость тапок варьируется от 95 до 120 долларов (от 7173 до 9061 рубля) в зависимости от принта и модели. В частности, покупателям доступны тапки на платформе, а также на резинке и плоском ходу.

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Известно, что тренду на эту обувь последовали такие звезды, как блогерши Эдисон Рей и Чарли Дамелио, актрисы Ванесса Хадженс и Меган Фокс, модели Эльза Хоск, Хейли Бибер, Джиджи Хадид и другие.

В январе звездный парикмахер назвал самую трендовую прическу 2023 года. Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву C. По словам эксперта, плюсом этой прически является ее универсальность — она подойдет обладательницам любого типа волос.

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Майя Пономаренко
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