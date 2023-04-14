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17:25, 14 апреля 2023Мир

Дания пообещала передать Украине вооружение в ближайшие недели

Минобороны Дании пообещало передать Украине САУ CAESAR в ближайшие недели

Фото: Reuters

Дания пообещала в ближайшие недели передать Украине вооружение. Об этом заявили в датском Минобороны, передает РИА Новости.

«Ожидается, что самоходные артиллерийские установки [CAESAR] будут доставлены на Украину в ближайшие недели», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет. Отмечается, что вооруженные силы королевства испытывают «крайне критический» кадровый голод.

Кроме того, старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявил, что передача Киеву САУ Caesar французского производства лишила Данию важного элемента обороны.

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Анастасия Заикина
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