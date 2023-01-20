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07:12, 20 января 2023Мир

Дания пожалела об отправке своих гаубиц Caesar Украине

Аналитик Кристенсен: Дания лишилась важного элемента обороны из-за Украины

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Передача Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства Caesar лишила Данию важного элемента обороны. Об этом в беседе с газетой Berlingske заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

Кристенсен отметил, в данном случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляла основу боевых возможностей страны. Она была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии.

По словам эксперта, Дания годами ждала появления Caesar, и французские гаубицы должны были быть включены в состав формирующейся бригады численностью четыре тысячи человек.

Ранее министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что страна передаст Украине 19 САУ Caesar. Таким образом, скандинавская страна стала еще одним государством, которое заявило о дальнейшей военной поддержке Киева, последовав примеру Швеции, Великобритании и Эстонии.

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Екатерина Подвигина
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