Дания пожалела об отправке своих гаубиц Caesar Украине

Аналитик Кристенсен: Дания лишилась важного элемента обороны из-за Украины

Передача Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства Caesar лишила Данию важного элемента обороны. Об этом в беседе с газетой Berlingske заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

Кристенсен отметил, в данном случае речь идет не о передаче вооружения из старых запасов, а о системе, которая составляла основу боевых возможностей страны. Она была ядром в деле начинающейся реконструкции датской армии.

По словам эксперта, Дания годами ждала появления Caesar, и французские гаубицы должны были быть включены в состав формирующейся бригады численностью четыре тысячи человек.

Ранее министр обороны Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что страна передаст Украине 19 САУ Caesar. Таким образом, скандинавская страна стала еще одним государством, которое заявило о дальнейшей военной поддержке Киева, последовав примеру Швеции, Великобритании и Эстонии.