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21:17, 14 апреля 2023Россия

Мария Львова-Белова рассказала о судьбе отдыхавших в Краснодарском крае детей

Мария Львова-Белова: отдыхавшие в Краснодарском крае дети граждан Украины переданы родным

Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением, переданы родным. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

«Заканчиваем рабочую неделю хорошей новостью. Особенно для тех, кто следит за судьбой детей из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий, которых родители отправили добровольно в здравницы юга России в конце лета — осенью 2022 года. Но из-за изменения линии фронта и множества других причин долго не могли забрать. Сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, приехала бабушка. Мне прислали видео с их встречи — они очень соскучились и рады воссоединению», --написала она своем Telegram-канале.

Мария Львова-Белова сообщила, что в Крым за последние десять дней приехали за шестью детьми, остаются в республике еще восемь: «Надеюсь, что скоро и они общими усилиями будут рядом с близкими». Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тысячи детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности.

«Россия всегда содействовала и продолжает содействовать тому, чтобы семьи были вместе. Обратиться к нам за помощью в поиске своего ребенка, с которым разлучились в связи с военными действиями, а также если вы знаете о таких случаях, можно через нашу почту obr@deti.gov.ru. Благодарим волонтерские организации России и Украины, которые помогают в этом процессе», — добавила она.

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Татьяна Романова
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