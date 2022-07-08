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Усыновленный подросток из Донбасса стал 23-м в семье омбудсмена Львовой-Беловой

Детский омбудсмен Львова-Белова усыновила подростка из Донбасса, он стал 23-м в ее семье

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что усыновила подростка из Донбасса. Ее слова приводит ТАСС.

Усыновленный ребенок стал 23-м в семье детского омбудсмена.

«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», — заявила Львова-Белова во время празднования Дня семьи, любви и верности в Муроме.

Мария Львова-Белова — родная мать для пятерых детей и приемная еще для пятерых. Кроме того, над 13 детьми с инвалидностью омбудсмен оформила опеку, с ней они не живут.

Ранее сообщалось, что из опасных районов Украины и Донбасса на территорию России эвакуированы более двух миллионов человек, почти 325 тысяч из которых — дети, в том числе дети-сироты.

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Валерий Розенберг
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