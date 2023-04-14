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06:15, 14 апреля 2023Среда обитания

Селин Дион избавится от дома своей матери

Mansion Global: канадская певица Селин Дион выставила на продажу дом своей матери
Селин Дион

Селин Дион. Фото: Regis Duvignau / Reuters

Известная канадская певица Селин Дион решила избавиться от дома своей матери недалеко от Монреаля. Она выставила его на продажу почти за два миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Особняк находится в районе Сент-Роз на берегу реки Миль-Иль. Мать певицы, известная телеведущая Тереза Дион проживала там до своей смерти в 2020 году. Артистка попросила за жилье 1,78 миллиона долларов.

Дом в два этажа был построен в 2002 году. О количестве комнат не сообщается. Однако известно, что внутри есть просторная гостиная со столовой и рабочий кабинет с эркерами. Особняк телезвезды стоит значительно больше, чем остальные дома по соседству — в среднем объект там обойдется в 416,5 тысячи долларов.

Ранее канадская певица Аврил Лавин решила избавиться от недавно купленного дома в США. Объект расположен в калифорнийском городе Малибу, над известным пляжем Зумба. Звезда выставила его на продажу за 12 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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