Селин Дион избавится от дома своей матери

Mansion Global: канадская певица Селин Дион выставила на продажу дом своей матери

Известная канадская певица Селин Дион решила избавиться от дома своей матери недалеко от Монреаля. Она выставила его на продажу почти за два миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Особняк находится в районе Сент-Роз на берегу реки Миль-Иль. Мать певицы, известная телеведущая Тереза Дион проживала там до своей смерти в 2020 году. Артистка попросила за жилье 1,78 миллиона долларов.

Дом в два этажа был построен в 2002 году. О количестве комнат не сообщается. Однако известно, что внутри есть просторная гостиная со столовой и рабочий кабинет с эркерами. Особняк телезвезды стоит значительно больше, чем остальные дома по соседству — в среднем объект там обойдется в 416,5 тысячи долларов.

Ранее канадская певица Аврил Лавин решила избавиться от недавно купленного дома в США. Объект расположен в калифорнийском городе Малибу, над известным пляжем Зумба. Звезда выставила его на продажу за 12 миллионов долларов.