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20:06, 31 марта 2023Среда обитания

Аврил Лавин решила избавиться от особняка в США

Канадская певица Аврил Лавин выставила на продажу дом в Малибу за 12 миллионов долларов
Аврил Лавин

Аврил Лавин. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канадская певица Аврил Лавин решила избавиться от недавно купленного дома в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект расположен в калифорнийском городе Малибу, над известным пляжем Зумба (Zumba Beach). Звезда выставила его на продажу за 12 миллионов долларов (около 930 миллионов рублей). Сама Лавин приобрела особняк 1968 года постройки в 2020 году за 7,8 миллиона долларов. Собственник, владевший недвижимостью до нее, сделал там серьезный ремонт.

В особняке есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, столовая, кабинет, гардеробная, тренажерный зал, винный шкаф и терраса. Среди особенностей дома риелторы выделяют наличие деревянных потолочных балок, а также вид на побережье, открывающийся из окон. Интерьер выполнен преимущественно в пастельных тонах, акцентами выступают предметы мебели из темного дерева.

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На участке размером в 0,24 гектара также расположен гостевой дом с отдельными спальней и ванной комнатой. Суммарная жилая площадь объектов составляет 320,98 квадратных метра. Кроме того, там есть большой внутренний двор с барбекю и бассейн с гидромассажем. Для парковки предусмотрен гараж на два автомобиля.

В марте стало известно, что в США решили продать бывший особняк актеров Джона Красински и Эмили Блант, которым они владели в период с 2014 по 2016 год. Нынешние хозяева попросили за объект площадью 339,7 квадратного метра, расположенный на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе по адресу 2410 Crest View Drive, шесть миллионов долларов.

Полина Кислицына
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