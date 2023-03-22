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02:00, 22 марта 2023Среда обитания

В США решили продать бывший дом звезды «Офиса» и обладателя «Золотого глобуса»

В США на продажу выставили бывший дом актеров Джона Красински и Эмили Блант

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

В США решили продать бывший особняк звезды сериала «Офис» Джона Красински и обладательницы «Золотого глобуса» Эмили Блант. Об этом сообщает New York Post.

Известные актеры владели недвижимостью с 2014 по 2016 годы. Они приобрели лот за 2,57 миллиона долларов, а продать его удалось за 3,5 миллиона. Нынешние хозяева попросили за объект площадью 339,7 квадратного метра, расположенный на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе по адресу 2410 Crest View Drive, шесть миллионов долларов.

В доме 1965 года постройки есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, кабинет и столовая. Из нескольких комнат, в том числе кабинета и столовой, можно попасть на задний двор, который включает в себя крытую лоджию и бассейн с морской водой, откуда открывается вид на горы и на город.

В марте стало известно, что актриса Ева Лонгория выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Она попросила за объект почти 23 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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