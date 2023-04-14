Названы города-миллионники России с домами дешевле квартир

«Циан.Аналитика»: дома оказались дешевле квартир в половине городов-миллионников России

В восьми из 16 городов-миллионников России — Казани, Новосибирске, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Перми и Уфе — средняя стоимость частных домов оказалась ниже, чем средняя стоимость квартиры массового сегмента. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Циан.Аналитики».

По словам специалистов, по итогам марта 2023 года за покупку дома в городе с самым дорогим жильем из всех указанных локаций — Казани — в третьем месяце текущего года требовалось заплатить 8,9 миллиона рублей, а за приобретение «первички» — 9,1 миллиона рублей. В Новосибирске средняя цена за дом составляла 6,3 миллиона рублей, притом стоимость новых квартир там оценили в 6,6 миллиона рублей, что на четыре процента дороже частных домов.

В Екатеринбурге в марте частные дома стоили 6,2 миллиона рублей, а «вторичка» — 6,3 миллиона рублей. В Красноярске средние цены на дома и готовые квартиры находились на одном и том же уровне в 5,8 миллиона рублей, а новые квартиры — на уровне в 6,5 миллиона рублей. В Перми средняя цена за частный дом в третьем месяце текущего года находилась на уровне в 5,5 миллиона рублей, а стоимость жилья в новостройке — 5,7 миллиона рублей.

В Уфе, Волгограде и Омске частные дома оказались дешевле и «первички», и «вторички» массового сегмента. В Уфе средний дом в марте текущего года стоил 4,3 миллиона рублей, а новые и готовые квартиры — 5,6 и 5,7 миллиона рублей соответственно. В Волгограде цены на все виды недвижимости были сопоставимыми, однако дома отличались наименьшей стоимостью в 4,2 миллиона рублей, квартиры в новостройках продавались за 4,5 миллиона рублей, а «старые» квартиры — за 4,6 миллиона рублей. Наконец, в Омске, который стал городом с самыми дешевыми домами среди всех российских миллионников, показатель для частной постройки установился на уровне в 3,7 миллиона рублей. При этом средний объект на «первичке» эксперты оценили в 6,3 миллиона рублей, а на «вторичке» — в 5 миллионов рублей.

В апреле специалисты «Циан.Аналитики» пришли к выводу, что в России стали медленнее дорожать загородные дома. По их данным, в марте 2023 года средняя стоимость загородного дома в России выросла на 18 процентов в годовом выражении и составила 9,78 миллиона рублей. Темпы роста цен существенно замедлились по сравнению с периодом с марта 2021-го по март 2022 года, когда прирост составил 38 процентов.