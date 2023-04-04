В России стал медленнее дорожать один тип жилья

«Циан»: в России замедлились темпы роста цен на загородные дома

В марте 2023 года средняя стоимость загородного дома в России выросла на 18 процентов в годовом выражении и составила 9,78 миллиона рублей. Темпы роста цен существенно замедлились по сравнению с периодом с марта 2021-го по март 2022 года, когда прирост составил 38 процентов. О том, что в стране стал медленнее дорожать один тип жилья, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Циан.Аналитики».

В 2022 году на загородном рынке жилья зафиксировали два периода роста цен. Первый произошел в феврале-апреле, когда стоимость объектов выросла на 3,5-4,5 процента на фоне вымывания с рынка самых доступных лотов. Второй период пришелся на сентябрь, когда средняя цена выросла на восемь процентов и впервые превысила девять миллионов рублей из-за снятия объектов с продажи.

Несмотря на положительную динамику цен в целом по России, в некоторых регионах средняя стоимость загородного дома снизилась. Заметнее всего за год цена упала в Москве — на 17 процентов, до 34,77 миллиона рублей. За столицей следует Калининградская область со снижением 15 процентов, до 10,27 миллиона рублей. Наиболее заметное подорожание такой недвижимости зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике — на 73 процента, до 9,5 миллиона рублей, а также в Республике Алтай — на 52 процента, до 6,46 миллиона рублей.

Эксперты отметили стабильное снижение предложения на рынке. В марте на продажу выставлено 267,3 тысячи объектов загородной недвижимости — это на 8 процентов ниже показателя аналогичного периода 2022 года. Заметнее всего предложение сократилось в сентябре, когда отрицательная динамика составила 12 процентов.

Ранее аналитики «Яндекс Рекламы» выяснили, что в 2022 году спрос на загородные дома увеличился на 40 процентов, а на дачи — на 19 процентов. Наибольший интерес к жизни за городом стали проявлять россияне из небольших городов.