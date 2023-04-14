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16:24, 14 апреля 2023Россия

Массовая драка досками на стройке группы «ПИК» в Москве попала на видео

В Москве рабочие подрались досками и лопатами во дворе строящегося ЖК группы «ПИК»

В Москве рабочие устроили массовую драку досками и лопатами во дворе строящегося жилого комплекса (ЖК) группы «ПИК». Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash.

Издание уточняет, что драка произошла в районе ЖК «Мичуринский парк» на Озерной улице в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Судя по публикуем кадрам, серьезно пострадал один из рабочих — пока другие рабочие продолжали драку, мужчина лежал на асфальте лицом вниз и не шевелился. Сообщается, что по факту инцидента проводится проверка, полиция опрашивает местных жителей.

Ранее сообщалось, что уроженцы Северного Кавказа и Средней Азии устроили массовую драку в Москве из-за поддельной регистрации. Полиция задержала 15 участников потасовки.

Марк Леонов
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