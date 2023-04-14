Мадуро послал к черту представителя США

Мадуро послал к черту представителя госдепа США из-за угроз ужесточить санкции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро недипломатично высказался в адрес представителя Госдепартамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Боливарианской республики отверг обещания правительства США усилить санкции против его страны в случае отсутствия прогресса в диалоге с несистемной оппозицией. «Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле. Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», — сказал он в эфире национального телевидения.

11 марта Мадуро дал короткие характеристики мировым лидерам. Американского лидера Джо Байдена он назвал президентом, а бывшего президента США Дональда Трампа — прошлым. «Путин — великий воин, [экс-президент Аргентины Маурисио] Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант», — добавил президент Венесуэлы.

В конце января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США и большинство членов Евросоюза, а также еще ряд стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота, его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай и ряд других.