Президент Венесуэлы объявил Путина великим воином

Президент Венесуэлы Мадуро охарактеризовал Путина как великого воина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики мировым лидерам. В ходе интервью журналисту Альфредо Серрано он назвал президента России Владимира Путина великим воином.

Американского лидера Джо Байдена Мадуро назвал президентом, а бывшего президента США Дональда Трампа — прошлым. «Путин — великий воин, [экс-президент Аргентины Маурисио] Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант», — добавил президент Венесуэлы.

В конце февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил вероятность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну. Он назвал его возможным в этом году, однако указал, что конкретные сроки пока неизвестны.

Рябков указал, что контакты между главами государств имеют ключевое значение для развития двусторонних отношений, у Москвы и Каракаса есть много направлений работы, в том числе в вопросах взаимодействия на международных площадках.