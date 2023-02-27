В МИД оценили вероятность визита в Россию президента Венесуэлы Мадуро

Замглавы МИД Рябков назвал возможным визит президента Венесуэлы Мадуро в РФ в этом году

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил вероятность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну. Он назвал его возможным в этом году, однако указал, что конкретные сроки пока неизвестны, передает РИА Новости.

«Пока вопрос обсуждается. Я думаю, что в этом году визит состоится, но о сроках говорить пока преждевременно», — сообщил дипломат, отметив, что у лидера Венесуэлы есть соответствующее приглашение.

Рябков указал, что контакты между главами государств имеют ключевое значение для развития двусторонних отношений, у Москвы и Каракаса есть много направлений работы, в том числе в вопросах взаимодействия на международных площадках.

В апреле британский журнал Economist писал, что президент США Джо Байден намерен «вбить клин» в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине.

