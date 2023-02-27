Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:24, 27 февраля 2023Мир

В МИД оценили вероятность визита в Россию президента Венесуэлы Мадуро

Замглавы МИД Рябков назвал возможным визит президента Венесуэлы Мадуро в РФ в этом году
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Pedro Rances Mattey / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил вероятность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну. Он назвал его возможным в этом году, однако указал, что конкретные сроки пока неизвестны, передает РИА Новости.

«Пока вопрос обсуждается. Я думаю, что в этом году визит состоится, но о сроках говорить пока преждевременно», — сообщил дипломат, отметив, что у лидера Венесуэлы есть соответствующее приглашение.

Рябков указал, что контакты между главами государств имеют ключевое значение для развития двусторонних отношений, у Москвы и Каракаса есть много направлений работы, в том числе в вопросах взаимодействия на международных площадках.

В апреле британский журнал Economist писал, что президент США Джо Байден намерен «вбить клин» в отношения российского лидера Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро на фоне военной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о боях «Вагнера» в центре Артемовска
В Сеуле сочли преждевременным называть дочь Ким Чен Ына его наследницей
Движение по российской федеральной трассе ограничили из-за непогоды
Венгрия отметила желание ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль
Риелтор назвал самый московский критерий выбора жилья
Парикмахер назвала шесть опасных последствий сна с мокрыми волосами
В МИД оценили вероятность визита в Россию президента Венесуэлы Мадуро
Россиянин лишился руки после нападения тигра
Тарпищев оценил шансы Медведева вернуться на первую строку рейтинга ATP
В Венгрии назвали нападение на «Северный поток» терактом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.