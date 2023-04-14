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19:09, 14 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала вымогавших у россиян деньги членов ячейки АУЕ

ФСБ задержала в Крыму членов ячейки АУЕ, вымогавших у россиян деньги

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

ФСБ задержала в Бахчисарайском районе Крыма сторонников запрещенного в России экстремистского движения АУЕ, которые вымогали деньги у местных жителей. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает ТАСС.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. По данным силовиков, в ноябре 2020 года ранее судимый 29-летний мужчина организовал в регионе ячейку запрещенного движения, члены которой вымогали у людей деньги и похитили человека.

Одним из потерпевших стал 23-летний житель Нахимовского района. Его сторонники АУЕ похитили около дома, а когда поняли, что у того нет ценных вещей и денег, избили битами и палками, погрузили в багажник и повезли в неизвестном направлении. Молодому человеку удалось сбежать. Также злоумышленники требовали деньги у 16-летнего подростка, который передал им 11 тысяч рублей.

Во время обысков у фигурантов были обнаружены и изъяты оружие, патроны, атрибуты АУЕ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии заключенного заподозрили в организации массовой голодовки в СИЗО.

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Илона Палей
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