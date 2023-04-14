В российском городе женщина отсудила тысячи рублей за гул в трубах отопления

В Тюмени женщина отсудила у коммунальщиков тысячи рублей за гул в трубах отопления

В Тюмени женщина отсудила у коммунальщиков тысячи рублей за сильный шум в трубах отопления. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Летом 2021 года жительница Тюмени переехала в квартиру в доме на улице Широтной, которую приобрела ранее. Осенью того же года с момента подачи отопления в дом над жилыми комнатами она начала слышать гул, который усиливался в ночное время. Тюменка обратилась в управляющую компанию «Фаворит» с заявкой на проверку системы отопления, однако та не провела ее.

После завершения отопительного сезона шум прекратился — до начала нового в 2022 году. Женщина решила обратиться в суд с иском. По результатам назначенной экспертизы выяснилось, что уровень звукового давления от работы инженерно-технологического оборудования оказался выше предельно допустимых уровней. Ленинский районный суд постановил, что УК обязана привести уровень гула в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, компенсировать пострадавшей моральный вред в размере 50 тысяч рублей, заплатить штраф в 25 тысяч рублей, расходы по оплате представителя в 30 тысяч рублей, а также госпошлины в размере 600 рублей. Решение суда пока не вступило в силу.

В апреле стало известно о том, что в Кургане жительница многоквартирного дома отсудила у управляющей компании более 500 тысяч рублей за порчу ремонта. По причине того, что управляющая компания не произвела ремонт крыши, в квартиру собственницы жилья через трещину стекала талая вода.