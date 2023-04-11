Жительница российского города отсудила у УК более 500 тысяч за порчу ремонта

Курганчанка отсудила у УК 519,5 тысячи рублей за порчу ремонта в квартире из-за заливов

В Кургане жительница многоквартирного дома отсудила у управляющей компании (УК) более 500 тысяч рублей за порчу ремонта. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на решение Курганского городского суда обратило издание URA.RU.

По причине того, что управляющая компания не произвела ремонт крыши, в квартиру собственницы жилья через трещину стекала талая вода. Из-за постоянных заливов ей и ее ребенку приходилось проживать в съемной квартире. Пострадавшая несколько раз обращалась к УК с заявлением на починку кровли, однако работы так и не были проведены. В результате курганчанка решила пойти в суд.

Суд постановил, что управляющая компания обязана выплатить женщине 519,5 тысячи рублей. «Удовлетворить исковые требования. Возложить на УК обязанность по ремонту кровли многоквартирного дома. Взыскать с ответчика в пользу истца возмещение убытков в размере 196 308 рублей, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и 173 154 рубля в качестве штрафа», — сообщается в документе.

Ранее в Перми жильцы аварийного дома отсудили у администрации 150 тысяч рублей за отсутствие в нем капитального ремонта. Мэрия составила с двумя собственницами квартир договор об изъятии жилья за 2,22 миллиона рублей, однако в сумме компенсации не был учтен непроведенный капремонт.