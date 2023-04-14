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17:53, 14 апреля 2023Бывший СССР

В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине

Mash: из 20 поставленных ВСУ HIMARS ежедневно работают только три с 2-4 пусками в сутки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В утекших документах Пентагона обнаружили статистику использования реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что, судя по найденным в документах отчетам американских аналитиков, из 20 поставленных Киеву РСЗО ежедневно работают только три, а их нагрузка составляет от двух до четырех пусков за сутки, что оказывается в десятки раз меньше ожидаемого потенциала применения.

В качестве причин подобного положения дел называется уничтожение большей части поставленных ВСУ HIMARS российскими военными, нехватка боеприпасов и экономия снарядов для анонсируемого украинскими властями контрнаступления.

Ранее издание Politico сообщало, что к концу февраля Украине от западных стран был передан лишь 31 процент от числа обещанных танков Leopard, общее количество которых составляло 200 единиц. Еще 120 бронемашин при этом были обозначены как «близкие к передаче».

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Алевтина Запольская
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