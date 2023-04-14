Данные из утечек раскрыли число доставленных на Украину западных танков

Politico: к концу февраля Украине передали лишь 31 процент от числа обещанных танков

К концу февраля этого года Украине от стран Запада был передан лишь 31 процент от числа обещанных танков Leopard, общее количество которых составляло 200 единиц бронетехники. К такому выводу пришли обозреватели журнала Politico, изучившие содержание опубликованных в ходе утечки секретных разведданных Пентагона.

«Согласно документу, на 23 февраля только 31 процент из 200 обещанных танков добрались до поля боя, а остальные 120 единиц уже близки к передаче», — говорится в публикации. В список стран, которые отправили танки, входят Германия, Норвегия, Португалия, Испания, Греция и Финляндия.

Ранее офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал, что немецкие танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины, уже начали действовать на херсонском направлении. Он отметил, что одному из диверсионных отрядов даже удалось захватить боевую машину, однако не смогли переправить ее в тыл, поэтому танк пришлось утопить в болоте.